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Odunpazarı'nda aşçılık atölyesi devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi’nde açtığı Aşçılık Atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK), Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde açtığı Aşçılık Atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.


Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür Sanat Merkezi'nde Eğitmen Şef Mutlu Güngör tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmalarına katılanlar; mutfak terimleri, profesyonel malzemelerin kullanımı, pişirme yöntemleri, doğrama teknikleri gibi temel bilgileri öğreniyor. Atölye çalışmalarına katılan 20 katılımcı; yöresel yemeklerden ana yemeklere, tatlılardan kebaplara kadar pek çok özel tarifi uygulamalı olarak yapıyor. 20 Mayıs 2020 tarihine kadar devam edecek atölye çalışmaları, Çarşamba günleri 09.00 ile 12.00 saatleri arası yapılıyor.

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