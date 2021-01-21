Odunpazarı'nda Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı

Odunpazarı Belediyesi'nin Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile ortaklaşa olarak düzenlediği Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı. Atık Pil Toplama Yarışması'nda ilçe genelinde 4 bin 731 kilogram atık pil toplanırken, Şehit Yunus Baykal Ortaokulu birinci, İsmet İnönü İlkokulu ikinci, Zehra Sarar Anaokulu ise üçüncü oldu.

Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okulları ziyaret eden Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilk ikiye giren okullara spor seti, üçüncü olan okula ise satranç seti ve satranç eğitim panosu hediye etti. Yarışmada ilk üçe giren ve yarışmaya katılan tüm okulları ziyaret ederek Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selam ve teşekkürlerini ileten Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri, okullara yarışmaya katıldıkları için teşekkür belgesi takdim etti. Odunpazarı Belediyesi, 2020 yılı içerisinde Odunpazarı genelinde 4 bin 731 kilogram atık pil topladı. Toplanan bu atık piller, geri kazanımı veya bertarafı için lisanslı tesise gönderildi.

Kazım Kurt'tan su tasarrufu uyarısı

Konuyla ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Atık Pil Toplama Yarışması'nda dereceye giren okulları kutladı. Yarışmaya giren okullara teşekkür eden Başkan Kurt, “Koronavirüs pandemisi temiz bir çevrenin, doğanın, suyun hatta havanın ne kadar önemli olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Yağış az olması, küresel ısınma ve yanlış çevre politikaları nedeniyle önümüzdeki günlerde su kıtlığı yaşayabiliriz. Bunun önüne geçmek için su tasarrufu yapmamız gerekiyor. Alacağımız tedbirler ile küresel iklimsel ısınmanın etkisini aza indirebiliriz. Örneğin dişlerimizi fırçalarken, bulaşık yıkarken bile suya sahip çıkarak tasarruf yapabiliriz. Böylelikle de çevremizi koruyabiliriz. Ben tüm okullara yaptıkları bu örnek davranış için teşekkür ediyorum” dedi.