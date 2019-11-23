Odunpazarı'nda Balkan Gecesi

Balkan göçmenleri, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen Balkan Gecesi'nde bir araya geldi. Balkan ezgilerinin söylendiği gecede, folklor gösterileri de yapıldı.

Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ile Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu ve federasyona bağlı dernekler ile birlikte Balkan Gecesi düzenledi. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) yapılan geceye, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şehir dışında olduğu için katılmadı. Geceye Başkan Kurt'u temsilen Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Kadir Kodak, Eskişehir Muhacir Dernekleri Federasyonu Başkanı Recep Demir, Federasyona bağlı 12 derneğin başkanı ile Eskişehir'de yaşayan çok sayıda Balkan Göçmeni katıldı.

Şiirlerin okunduğu gecede Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi Müzik Topluluğu birbirinden güzel Balkan Ezgilerini seslendirdi. Yaşanan hasretin dile geldiği gecede Balkan-Es Folklor Ekibi ve Eskişehir Balkan Göçmen Kızçeleri halk dansları gösterisi yaptı. Renkli anların da yaşandığı gece, izleyicisinin büyük beğenisini kazandı.

Gecede konuşan Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Kadir Kodak, gecede emeği geçen herkese çok teşekkür etti. Bu tür buluşmaların kültürün yaşaması ve bağların kuvvetlendirilmesi için çok önemli olduğunu belirten Kodak, Türkiye'ye mozaiğine hepimiz kendi renklerimizde güzellikler katıyoruz” dedi.

Kodak'ın dışında dernek başkanları da kürsüye çıkarak kısa konuşmalar yaptı. Dernek başkanları, yaptıkları konuşmalarda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a kendilerine verdikleri destek için teşekkür etti.