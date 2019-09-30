Odunpazarı'nda ‘Camın büyüsü' sona erdi

Odunpazarı Belediyesi tarafından ‘Camın Büyüsü' sloganı ile düzenlenen 7'nci Uluslararası Cam Festivali, Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilen sergi ile sona erdi.

Sergide İngiltere'den Elliot Walker, Amerika'dan Gabe Feenan ve Kanada'dan Mathieu Grodet'in 3 gün süren festival boyunca hazırladığı eserlerin yanı sıra Türkiye'den cam sanatçıları ve bilim insanlarının eserleri de yer aldı. Cam eserleri merak eden sanatseverler, 1 ay boyunca sergiyi gezebilecek. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt il dışında olduğundan sergi açılışına katılmazken, açılışta Başkan Kurt'u temsilen Odunpazarı Belediyesi Başkanvekili Sibel Yeşildal, festivale katılan sanatçılar ile çok sayıda sanatsever yer aldı.

“Odunpazarı'nı sanat ile buluşturdular”

Serginin açılış konuşmasını Odunpazarı Belediyesi Başkanvekili Sibel Yeşildal yaptı. Festivale katılan sanatçılara teşekkür eden Yeşildal, Odunpazarı Belediyesi'nin Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, Ulusal Lületaşı Festivali ve Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nın ardından Camın Büyüsü sloganı ile Uluslararası Cam Festivali'ni gerçekleştirdiğini söyledi. Festivale İngiltere'den Elliot Walker, Amerika'dan Gabe Feenan ve Kanada'dan Mathieu Grodet'in katıldığını hatırlatan Yeşildal, “3 gün boyunca gerçekleştirdikleri cam gösterileri ile Odunpazarı'nı sanat ile buluşturdular ve müthiş bir performansla eserlerini ürettiler. Bu yıl, oldukça fazla ziyaretçinin festivale katıldığını gözlemledik. Sanatın, bu kadar çok kişiye ulaşmasının mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Binlerce eseri ve birçok sanatçıyı ağırlayan Çağdaş Sanatlar Galerisinde, bugün bu eserlerin son hallerini göreceğiz. Sergide sanatçıların festival süresince ürettikleri eserlerin yanında, birçok cam sanatçısının ürettiği eserler yer alıyor. Bu güzel buluşmada emeği geçen herkese tekrar çok teşekkür ediyorum. Sanat dolu günler diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar, sergi alanını gezdi. Sergide yer alan cam eserler, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

Legends ft. Rock'nfoni beğenildi

Öte yandan sergi açılışının ardından festival kapsamında “Legends ft. Rock'nfoni” düzenlendi. Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde Bach.çe Sanat Akademi katkılarıyla gerçekleştirilen konsere, çok sayıda Eskişehirli sanatsever katıldı. İlk kez dinleyicisi ile buluşan Legends ft. Rock'nfoni, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Konsere katılanlara senfo rock tarzında müzikleri ile keyif dolu bir akşam yaşatan Legends ft. Rock'nfoni, 16 Ekim Çarşamba Günü Yunus Emre Kültür Merkezi'nde tekrar dinleyicileri ile buluşacak.