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Odunpazarı'nda deprem hazırlıkları konuşuldu

Odunpazarı Belediyesinde yapılan toplantıda vatandaşların deprem konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalar ele alındı.


Toplantıda 3 aydır deprem konusunda çalışmalar yürüten Eskişehir Deprem Çalışma Grubu tarafınca deprem konusunda insanların bilinçlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar ele alındı.



"Deprem anında doğru davranış hayat kurtarır"


Toplantıda Gürcan Banger, deprem konusunda gerçekleştirilebilecek bilinçlendirme çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi. Banger, Türkiye topraklarının yüzde 98'inin aktif ve çeşitli deprem kuşakları üzerinde yer aldığını belirtti. Bu durumda depreme karşı önlemler alarak, depremden kayıp vermeden kurtulunabileceğini ifade eden Banger, "Deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında sergilenecek doğru davranış biçimleri hem hayat kurtarır hem de maddi kayıpları azaltır. Depremin sarsıntı gücü ve sarsıntı süresi, deprem merkezinden uzaklık, zemin cinsi, depremin odak derinliği gibi nedenler depremin tehlike boyutunun değiştirilemeyen unsurları olarak karşımıza çıkıyor. Bu unsurlar dikkate alındığında bilinçli bir şekilde alınacak önlemler deprem sonrası hasar ve zarar görme olasılığını da en aza indirmek sağlanacaktır” dedi.


Toplantı sonrasında İstiklal Mahallesi Muhtarı Hüseyin Alparslan, Başkan Kurt'a hazırladığı deprem çantası hediye etti.


Öte yandan düzenlenen toplantıya; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Deprem Çalışma Grubu'ndan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Can Ayday, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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