Odunpazarı'nda festival coşkusu devam ediyor

5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 4 günü geride bıraktı.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Odunpazarı Meydanı'nda “The Voice Of The Wood- Ahşabın Sesi” sloganı ile düzenlenen 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali, 4 günü geride bıraktı. Festivalde sanatçılar çalışmalarına aralıksız devam ederken, eserler de şekillenmeye başladı. Vatandaşların yoğun ilgisi festivalin 4'üncü gününde de devam etti. Festival alanında bulunan hediyelik eşyaların satıldığı, ahşap ustalarının çalışmalar yaptığı stantları da gezen vatandaşlar, alışveriş yapmayı da ihmal etmedi. 2 si yabancı 8'i yerli olmak üzere 10 sanatçı ve bilim insanının katıldığı 5'inci Uluslararası Ahşap Heykel Festivali'nde, müzik dinletileri devam etti.

“Onlar bizden biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz”

İranlı sanatçı Esfandyar Moradpour ise Türkiye'de ilk kez Ahşap Heykel Festivali'ne katıldığını söyledi. Daha önce Almanya, Danimarka, Fillandiya, Rusya ve Çin'de yapılan Ahşap Heykel Festivaline katıldığını dile getiren Moradpour, festivalin çok iyi organize olduğunu ifade etti. Moradpour, “10 heykeltraş ile burada heykel yapıyoruz. Aramızda Eskişehir'den öğrenciler de var. Onlarla beraber heykel yapmamız, onlar için çok önemli. Onlar bizden biz de onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Belediye Başkanı Kazım Kurt'a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Daha önce Türkiye'ye geldiğini söyleyen Moradpour, ancak Eskişehir'e ilk defa geldiğini kaydetti. “Diğer illerde deniz, gezilecek çok yer var. Burada deniz yok ama gezilecek çok yer var. Ben, Odunpazarı'nın eski bir mahalle olduğunu sandım. Odunpazarı'nı çok güzel korumuşlar. Burayı gelecek nesillerle göstermek gerekiyor. Burada sadece bugün yok, geçmiş nesillerde var. Bu nedenle buraları beslemek lazım, festivaller yapmak lazım. Bu festivaller diğer şehirlere ve ülkelere Odunpazarı'nı tanıtacak” diyen Moradpour, festivalde demokrasi ve özgürleri temalı bir eser yaptığını vurguladı.