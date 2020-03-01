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Odunpazarı'nda ilaçlama çalışmaları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Merkez mahallelerde bulunan 3 bin 200 rögar ve temiz su giderini termal fog (sıcak sisleme) ile ilaçlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, havaların ısınmaya başladığı mart ayında daha sağlıklı ve sineksiz ve rahat bir yaz geçirmek için; özellikle çöp, rögarlar, su birikintileri, kanallar, süs havuzları, boş arsalar ve parklarda larvasit çalışmalarına hız veriyor. İlaçlama ekipleri gerçekleştirdiği ilaçlama çalışmalarında teknolojiyi de yakından takip ediyor. İlaçlanan rögar, su birikintisi, süs havuzu ya da arsalarda üreme kaynağı olabilecek bölgeleri tabletlerle sisteme giriliyor ve hangi kaynağın sezon boyunca kaç kere ilaçlanması gerektiğini, kaynağın bir sonraki ilaçlamasının ne zaman olacağını takip ederek zamanında ve programlı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

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