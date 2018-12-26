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Odunpazarı'nda karla mücadele seferberliği başladı

Odunpazarı Belediyesi karla mücadele ekipleri dün aniden bastıran kar yağışının ardından çalışmalarına başladı.


Kar yağışının başlaması, hava sıcaklığının eksilere düşmesiyle birlikte Odunpazarı Belediyesi karla mücadele ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Vatandaşların olumsuz koşullardan etkilenmemesi için özel donatılmış araçlarla tuzlama çalışmaları gerçekleştiren ekipler, bir taraftan da kar küreme çalışmaları yaptı. Ekipler, kar yağışının ardından müdürlükler bünyesinde bulunan özel kar küreme ve tuzlama araçları ile özellikle okullar, hastaneler, camiler, huzurevleri ve kamu kurumlarının çevresine öncelikli olarak müdahale gerçekleştiriyor.

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