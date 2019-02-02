İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı'nda karne kutlamaları devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, sömestr tatiline giren çocuklar için Gökmeydan Halk Merkezinde karne kutlaması düzenledi.


Çocukların tatillerinin bir gününü eğlenceli hale getirmek için yapılan etkinliklerde Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından çocuklar için hazırlanan mini bir tiyatro oyunu da yer aldı. Ihlamurkent'te bulunan Hüsamettin Cindoruk Halk Merkezinde başlayan karne kutlaması, Gökmeydan Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik ile devam etti. Kendileri için hazırlanan tiyatro oyununu izleyen çocuklar, zaman zaman oyuna dahil oldu. Eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, kendileri için böyle bir etkinlik düzenleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.