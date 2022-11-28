Odunpazarı'nda konteynerden taşan çöpler kaldırımı kapladı

Eskişehir'de konteynerden dışarı taşan çöp poşetleri kaldırımda geçişi engellerken, ortaya çıkan manzaralar çevre kirliliğine neden oldu.

Odunpazarı İlçesi, Çankaya Mahallesi'nde bulunan bir çöp konteynerinin görüntüsü şaşırttı. Şehit Osman Genç Sokak üzerinde bulunan konteyner içinden taşan çöpler kaldırımı kapladı. İçinden çöp poşetleri taşan konteynerden etrafa yayılan kokular ise rahatsız ettiği görüldü.

Öte yandan konteynerin yetersiz olduğuna dair daha önce haber yapılmış, durum gündeme gelmişti. Bir köşesi kırık olan konteyner değiştirilmeyi bekliyor.