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Odunpazarı'nda Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları

Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde temizlik çalışmalarına hız verdi.


Odunpazarı'nı cadde cadde, sokak sokak temizleyen ekipler, Odunpazarı'nın Kurban Bayramı'na hazır olduğunu söyledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, vatandaşlara bayramda maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralları hatırlatması yaptı.


Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Odunpazarı Bölgesi'nin genelinde başlatılan temizlik çalışmaları devam ediyor. Odunpazarı'nı cadde cadde, sokak sokak temizleyen ekipler Odunpazarı'nın bayrama hazır olduğunu kaydetti. Hem kuru hem de ıslak temizlik yapılan ekipler, mahallelerde bulunan çöp konteynerlerini de yıkadı. Ekipler ayrıca kurban kesim yerlerine konteyner yerleştirdi.


Odunpazarı Bölgesi genelinde yapılan temizlik çalışmaları ile Odunpazarı'nın bayrama hazırlandığını belirten yetkililer; çöplerin topladıklarını, cadde ve sokakların yıkanarak, süpürüldüğünü belirtti. Odunpazarı'ndaki temizlik çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurgulayan ekipler, “Biz Odunpazarını hemşehrilerimiz için temizlemeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizden de kendi ve ailelerinin sağlığı için bayramda maske kullanımına dikkat etmelerini, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını rica ediyoruz” dedi.

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