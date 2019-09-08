İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı'nda mahalle sakinlerine akşam konseri

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi’nde YKSM Müzik Topluluğu’nun verdiği muhteşem konser ile devam etti.

Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde YKSM Müzik Topluluğu'nun verdiği muhteşem konser ile devam etti.


Odunpazarı Belediyesi tarafından düzenlenen Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, Erenköy Mahallesi'nde devam etti. Sezai Aksoy Halk Merkezi Bahçesi'nde gerçekleşen etkinliğe mahalle sakinleri yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik kapsamında YKSM Müzik Topluluğu SahneFon'da muhteşem bir konser verdi. Konserde birbirinden güzel ezgileri seslendiren topluluk, dinleyicilerini mest etti. Dinleyiciler de seslendirilen hareketli ezgilere oyunlarıyla eşlik etti.


Konserden film gösterimi ve dans gösterisine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Akşamlar Birlikte Güzel Etkinliği, 13 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Gündoğdu Mahallesi Ersin Çakal Parkı'nda gerçekleştirilecek konser ile devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.