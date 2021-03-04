Odunpazarı'nda Mart ayı meclis toplantıları tamamlandı

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Mart ayı Olağan Meclis Toplantısı 6'ncı Birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Salon, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Meclis toplantısına gelenler ateşi ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek salona alındı.

Meclis toplantısında 9 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden; Destek Hizmetleri Müdürlüğü Sivil Savunma Birimi tarafından kuruluşu yapılacak olan; Odunpazarı Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (OBAK), Görev, Çalışma, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Taslağı'na ilişkin madde ön plana çıktı. Meclis toplantısında görüşülen gündem maddelerinden 8'i oy birliği ile 1 gündem maddesi ise oy çokluğu ile kabul edildi.

Odunpazarı Belediyesi'nin bir sonraki meclis toplantısının 1 Nisan 2021 Perşembe günü saat 17.30'da yapılmasına karar verildi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gündem dışı konuşmalar sırasında koronavirüse karşı büyük bir özveri ile çalışmayı sürdüren sağlık emekçilerine teşekkür etti. Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi olarak Vadişehir Mahallesi Pamukkale Sokak'a ‘Sağlık Çalışanlarına Saygı Parkı' yaptıklarını hatırlattı.