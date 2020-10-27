Odunpazarı'nda minikler Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Odunpazarı Belediyesi Ihlamurkent Oyunpazarı Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için günler öncesinden hazırlık yapmaya başlayan minikler, renk renk kağıtlardan süsler hazırladı. Türk Bayrakları ve hazırladıkları süslerle Oyunpazarı'ndaki sınıfları donatan minikler, Atatürk ve Cumhuriyet temalı resimler de yaptı. Şiirler ve marşlar okuyarak Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir coşku ile kutlayan miniklere, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da çeşitli sürprizler yaptı. Miniklere Türk bayrağı, Odunpazarı Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan Nutuk, balon ve oyuncak hediye eden Başkan Kurt, miniklerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.