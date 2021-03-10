Odunpazarı'nda müzeler ziyarete açılıyor

12 Mart Cuma gününden itibaren açılacak müzeler; cuma, cumartesi ve pazar günleri ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, "Korona virüs ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında ziyarete kapatılan müzelerini, kontrollü normalleşme süreci ile birlikte yeniden açıyor. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Lületaşı Müzesi, Yeşil Efendi Konağı Atatürk ile Bir Gün Müzesi, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Müzesi, Sıcak- Soğuk Cam Atölyesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi ve Ataol Behramoğlu Kitaplığı 12 Mart Cuma gününden itibaren yeniden ziyaret edilebilecek. Cuma günleri 10.00-17.00, cumartesi ve pazar günleri ise 09.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek olan müzelerde korona virüs ile ilgili tüm tedbirler alındı.

Vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymalarını isteyen yetkililer, “Korona virüse karşı en büyük gücümüz aldığımız tedbirler. Lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Güzel günler bizleri bekliyor” dedi. Yetkililer ayrıca, Odunpazarı Belediyesi Turizm Ofisi'nin salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri 08.00-17.00 saatleri arasında açık olduğunu vurguladı.