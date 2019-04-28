Odunpazarı'nda müzik ziyafeti

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen konsere Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ile çok sayıda Eskişehirli katıldı. Farklı yörelerden çok sayıda halk ezgisinin seslendirildiği konser, dinleyiciden tam not aldı. Şefliğini Kenan Pekgöz'ün yaptığı konser, 2 bölümden oluştu. Konserin birinci bölümünde koro 'Gel Ha Gönül Havalanma', 'Ötme Bülbül Ötme', 'Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli' adlı halk ezgilerini icra etti. Solistler Pembegül Eren 'Denizin Dibinde Hatçam', Şerife Keskin 'Girdim Yarin Bahçesine', konuk sanatçı Ezo Pekgöz ise 'Bu Gala Daşlı Gala' adlı türküleri söyledi. Konserde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de unutulmadı. Ulu Önder'in sevdiği 'İzmir'in Kavakları' adlı eser Atatürk Bölümünde solist Haşim Yüksel tarafından seslendirildi. Aynı bölümde koro ise 'Çökertme' ve 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' isimli eserleri söyledi. Koro 'Cemilemin Gezdiği Dağlar Meşeli' ve 'Çökertme' adlı esere eğitmen Oktay Şahin tarafından yetiştirilen Halil İbrahim Akyürek, Funda Ünlüce, Hasan Ali Öz ve Kader Polat oynadıkları halk oyunları ile eşlik etti. Konserde ayrıca bağlama grubu öğrencileri 'Topal Oyun Havası', 'Habudiyar', 'Memberi' adlı eserleri çaldı. Şef Kenan Pekgöz de bağlaması ile öğrencilerine eşlik etti. Bağlama öğrencilerinden Gülcan Sağlar, Arguvan Yöresi'nden Seyit Meftuni'ye ait 'Dost Cemalin Benzer' adlı eseri icra etti.

Konserin ikinci bölümünde ise solistler Gökçen Karaçay 'Kınıfır Bed Reng Olur', Ebru Kapaklıkaya 'Al Beni Yaradanum' ve 'Nani Nani Oy Oy', Kibriye Keleş 'Erisin Dağların Karı', Ümran Arpacı 'Bugün Dost Yarelenmiş', Filiz Oktay 'Gönlüm Dağlarda', Özgür Demir ise 'Bekle Bizi İstanbul' adlı eserleri söyledi. Koro ise 'Mavili Mavili Mor Çiçek', 'Bahça Duvarından Aştım', 'Sallana Sallana', 'El Vurup Yaremi İncitme Tabip' adlı eserleri seslendirdi. Odunpazarı Belediyesi Türk Halk Müziği Koro ve Solo Konseri, koro ve konsere katılan dinleyicilerin hep birlikte söylediği İzmir Marşı ile sona erdi. Koro İzmir Marşını söylerken onları en küçük öğrenci olan 9 yaşındaki Ege Hızaldı yönetti.

Konsere katılanları adeta mest eden Odunpazarı Belediyesi Türk Halk Müziği Koro ve Solo Konseri, dinleyicisinden büyük alkış aldı.