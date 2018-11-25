Odunpazarı'nda Oda Müziği Konserleri devam ediyor

Geçtiğimiz ay “Lal Kuartet” grubunun verdiği başarılı konserin ardından bu ay Cem Önertürk ve Tayfun İlhan'ın yer aldığı Flüt - Piyano Resitali sanatseverler ile buluştu. Odunpazarı Belediyesi başarı ile yürüttüğü Oda Müziği Konserleri devam ediyor. Hayat-sanat birlikteliğinin sağlandığı Çağdaş Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek olan Oda Müziği Konseri'nde bu ay Cem Önertürk ve Tayfun İlhan'ın yer aldığı Flüt - Piyano Resitali gerçekleştirildi. Çok sayıda Eskişehirlinin katıldığı konser sırasında Cem Önertürk ve Tayfun İlhan, birbirinden eşsiz eserlere hayat verirdi. Eskişehirli sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan konser sonrasında, Önertürk ve İlhan ayakta alkışlandı. Kendileri de öğretmen olan Önertürk ve İlhan, konser sonrasında bütün öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladı.