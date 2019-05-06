Odunpazarı'nda sahne ailelerin

Ailelerin sahne aldığı konserde, solo performansın yanı sıra koro bir birinden güzel eserleri seslendirdi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleşen Aile Korosu Konserine Eskişehirliler yoğun ilgi gösterdi. Çocukların aileleri ile birlikte sahne aldığı konser, dinleyicilerden tam not aldı. Ailelerin sahne heyecanını birlikte yaşadığı konserde solistler Pınar Lina, Pınar ve Süheyda Önal “Çırpınırdı Karadeniz” adlı eseri seslendirdi. Solistler Ayşe Deniz ve Nurhan Aksoy “İncecikten Bir Kar Yağar”, “Suya Gider Allı Gelin Has Gelin” türkülerini söylerken, Azra Alpaslan, Arda Öz ve Esra Kim “Çemberimde Gül Oya”yı seslendirdi.

Solistler Alaz, Mustafa Uras ve Tülay Gürsu “Gül Pembe”, “Ellerimde Büyüttüğüm” adlı parçaları icra ederken, Aile Korosu Konseri; Sonay Ruhi, Elcan ve Azyer Danişver tarafından söylenen “Kurban Olduğum”, “Akşam Mahnısı” adlı eserlerle devam etti. Solistler Talih ve Esra Günşen “Deniz Üstü Köpürür” ve “Allı Durnam Bizim Ele Varırsan” adlı türküleri söylerken, konser korunun seslendirdiği “Uşşak Maakamında Potpori”, “Gemim Gidiyor Baştan”, “Fındıklı Bizim Yolumuz” ve Yangın Olur Biz Yangına Gideriz” eserler ile sona erdi.