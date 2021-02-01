Odunpazarı'nda şubat ayı meclis toplantıları başladı

Odunpazarı Belediyesi 2021 yılı Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı 3'üncü birleşim 1'inci oturumu, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt başkanlığında Odunpazarı Belediyesi Nikah Salonu'nda gerçekleştirildi.

Nikah Salonu, toplantı öncesinde Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından dezenfekte edilerek, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlandı. Meclis toplantısına gelenler ateşi ölçülerek ve HES kodları kontrol edilerek salona alındı.

Meclis toplantısında 13 gündem maddesi görüşüldü. Görüşülen gündem maddelerinden; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülecek olan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırlanması işine ilişkin protokoller yapma ve yapılacak protokollerin detaylarını belirleme konusunda Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt'a yetki verilmesine ilişkin madde ön plana çıktı. Mecliste görüşülen gündem maddeleri oy birliği ile kabul edilerek, ilgili komisyonlara gönderildi.

Meclis toplantısında, oluşturulacak gayrimenkul satış komisyonunda görev yapmak üzere, bir asil bir de yedek meclis üyesinin seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen seçim sonrasında Ali Haydar Çelik asil, Ömer Faruk İnan ise yedek üye olarak belirlendi.

Odunpazarı Belediyesinin bir sonraki meclis toplantısının 4 Şubat Perşembe günü saat 16.00'da yapılmasına karar verildi.