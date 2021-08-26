Odunpazarı'ndaki oteller yüzde 90 dolu

Eskişehir'in önemli turistlik mekanlarından olan tarihi 'Odunpazarı Evleri' bölgesinde yaşanan turist yoğunluğu esnafı mutlu ederken, otellerdeki hafta sonu doluluk oranının ise yüzde 90'lara çıktığı öğrenildi.

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat yasağı ile oteller boş kalmış bölge esnafı da günü zararla kapatmıştı. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından Turist yoğunluğu yaşanan Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan otellerde yoğunluk yaşanıyor. Çoğunlukla turistlerin ilgisini yoğun bir şekilde çeken tarihi Odunpazarı Evleri'nin bulunduğu sokaklardaki otellerin kapasitelerinde, hafta içi yüzde 50, hafta sonu ise yüzde 90 oranında doluluk yaşanıyor. Turist yoğunluğundan dolayı esnafın mutlu olduğu bölgede kapalı kalınan süre zarfında edilen zararlar telafi ediliyor.

Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, mahallesindeki otellerin doluluğu hakkında konuştu. Yoğunluğun sadece otelleri değil esnafı da mutlu ettiğini belirten muhtar Gürdoğan, kısıtlamaların gelememesi durumunda bu yoğunluğun uzun süre devam edeceğini ifade etti. Orta Mahalle Muhtarı Erol Erdal Gürdoğan, “Korona virüs tedbirlerinde evde kalan vatandaşlar iyice sıkıldı. Yasaklar kalktıktan sonra insanlar güzel şehrimiz Eskişehir'e gezmeye gelmeye başladı. Otellerin özellikle doluluk oranı hafta sonları yüzde 90 ulaşıyor. Bazen arkadaşlarımız geliyor, açıkta kalıyorlar, hafta içi ise doluluk oranı yüzde 50 civarlarında oluyor. Yoğunluktan esnafımız memnun, eğer yasaklar gelmez ise bu yoğunluk kış aylarına kadar sürecek. Çünkü insanlar deniz sezonu bitince Eskişehir'e geliyorlar. Dediğim gibi yasaklar gelmez ise bu yoğunluk mart ayına kadar devam eder diye düşünüyorum” diye konuştu.