Odunpazarı'ndan anne çocuk iletişimi için psikolojik destek

Odunpazarı Belediyesi, Emek Halk Merkezi'nde “Annelerle çocuklar ve ergenlere ardım, yol ve yöntemler” konulu bir panel gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi ‘Mutlu bir Odunpazarı' için sık sık çocuklar ile anne ve babalara ‘doğru iletişim' konusunda psikolojik destek seminerleri düzenliyor. Psikolojik danışman Hakkı Eken'in konuşmacı olarak katıldığı panele, Emek Mahallesinde ikamet eden anneler yoğun ilgi gösterdi. Annelere çocuklarıyla küçük yaş ve ergenlik dönemlerinde nasıl iletişime geçmeleri gerektiğini konularını anlatan Eken, ergenlik döneminin sadece fiziksel değişimle sınırlı olmadığını söyledi. Vücudu değişmekte olan ergenin ilgilerinin, davranışlarının ve tutumlarının da değiştiğini anlatan Eken, ailelerin ergenlikte yaşanan bu durumlara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Ergenlikle birlikte anne-baba ile tartışmaların en yüksek seviyeye çıktığını dile getiren Eken, "Bu dönemde çoğu anne-baba, ergenin bir isteğini reddederken ona hala çocuk olduğunu söyler. Ancak sorumluluklarını hatırlatırken, ona artık çocuk olmadığını ifade eder. Bu tutarsız konuşmalar aile ve genç arasındaki ilişkiyi bozar. Ancak bu çatışmalar normal gelişimin bir parçasıdır. Çocukların kendilerini ve anne-babalarını hiç sorgulamamaları ve hiç çatışmamaları da bir problemin göstergesi olabilir” dedi.