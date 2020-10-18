İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı'ndan cadde kesişimine Atatürk silueti

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent Mahallesi Koza Caddesi ve Seyitgazi Caddesi kesişiminde bulunan alana Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün iki boyutlu siluetini yaptı.

Odunpazarı Belediyesi, Yenikent Mahallesi Koza Caddesi ve Seyitgazi Caddesi kesişiminde bulunan alana Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün iki boyutlu siluetini yaptı.


Tepelik bir alanda bulunan Atatürk silueti, şehrin Afyonkarahisar'dan geliş tarafında bulunuyor. Bu nedenle Atatürk siluetinde Atatürk'ün Afyon Kocatepe'deki pozu kullanıldı. 1 aylık yoğun ve titiz çalışmalarla tamamlanan siluet, 1.5 metre yükseklik ve 8 metre uzunluğundaki kaide üzerine yüksekliği 7 m, uzunluğu ise 8.9 metre olarak kompozit malzemeden inşa edildi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ilke ve inkılaplarının savunucusu olmaya devam edeceklerini vurgulayan yetkililer, “Pusulamız her zaman Atatürk olacak” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.