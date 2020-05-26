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Odunpazarı'ndan engelli derneklerinin başkanlarına bayram ziyareti

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda engelli derneklerini unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda engelli derneklerini unutmadı. Engelli derneklerinin başkanlarını ziyaret eden yetkililer, başkanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.


Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, yetkililer dernek başkanlarına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un selamını iletti. Sosyal mesafe kuralına uyarak kapıdan gerçekleştirilen ziyaretlerde, yetkililer dernek başkanlarının Ramazan Bayramı'nı kutlayarak onlara kolonya, maske ve kahve hediye etti.


Gerçekleştirilen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren dernek başkanları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a nezaketi nedeniyle teşekkür etti. Dernek başkanları, “Yaşanan bu zor günlerde bizi unutmayarak, evlerimizde ziyaret eden Odunpazarı Belediyesine, nezaketi için de Başkan Kazım Kurt'a teşekkür ederiz, bizi çok mutlu ettiler” dedi.

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