Odunpazarı'ndan Fenerbahçe'ye transfer olan Yiğit Yıldız'dan Başkan Kazım Kurt'a ziyaret

Odunpazarı Spor Kulübü'nden Fenerbahçe Spor Kulübü Voleybol Takımı altyapısına transfer olan Yiğit Yıldız, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette Yıldız, Başkan Kurt'a kendisine ve spora verdiği destek için teşekkür etti. Odunpazarı Belediyesinin amatör sporcuların her zaman yanında olduğunu söyleyen Yıldız, bundan sonra Fenerbahçe Spor Kulübünde forma giyeceğini belirtti. Bu başarı da Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Spor Kulübü'nün çok büyük katkıları olduğunu ifade eden Yıldız, Başkan Kurt'a teşekkür etti.

Yiğit Yıldız'ın transfer haberinin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Başkan Kurt, bu transferin Yıldız'ın geleceği açısından çok önemli olduğunu vurguladı. Yiğit Yıldız'a Fenerbahçe Spor Kulübünde başarılar dileyen Başkan Kurt, “Yiğit Yıldız'ın başarısı göğsümüzü kabarttı. Yiğit gibi başarılı çok sayıda genç var. Odunpazarı Belediyesi olarak sporcu gençlerimize ve amatör spora destek vermeye devam edeceğiz” dedi.