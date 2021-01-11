Odunpazarı'ndan gençler için işaret dili atölyesi

Odunpazarı Belediyesi, Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirdiği atölye çalışmalarına İşaret Dili Atölyesi ile devam ediyor.

Kadir Demir tarafından verilen işaret dili atölyesinde katılımcılara, işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeler öğretiliyor. İşaret Dili Atölyesine katılan katılımcılar, atölye sona erdiğine işitme engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kurabilecek.

Pazartesi ve Çarşamba günleri gerçekleştirilen İşaret Dili Atölyesi, online ortamda gerçekleştiriliyor. İşaret Dili Atölyesi'ne daha önce kayıt yaptıran katılımcıların katılabildiğini vurgulayan yetkililer, açılacak yeni atölyelerin duyurularının Odunpazarı Belediyesi ve Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi'nin sosyal medya hesaplarından yapılacağını kaydetti. Ceren Özdemir Adalar Gençlik Merkezi atölyelerine kayıt yaptırmak isteyenlerin, bu hesapları takip ederek atölye kayıt tarihlerinden haberdar olabileceğini söyledi.