Odunpazarı'ndan hayvan bakım evine hibe protokolü

Protokol kapsamında söz konusu iklimleme sistemi Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde kullanılacak. 400 m2 büyüklüğündeki köpek barınaklarının yerden ısıtılmasında kullanılacak iklimlendirme sistemi için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un makamında protokol töreni düzenlendi. Protokol törenine Başkan Kurt ile protokol yapılan firma yetkilileri katıldı.

“Geçici Hayvan Bakımevi konusunda daha da güçlü hale geleceğiz”

Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, imzalanan hibe protokolü ile Odunpazarı Belediyesi'nin Geçici Hayvan Bakımevi'nde bulunan köpek kulübelerinin yerden ısıtılmaya başlanacağını kaydetti. Başkan Kurt, “Ben hem bu işi düşünen hem de uygulayan bağışçımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir Odunpazarı Belediyesi bu bağışla Geçici Hayvan Bakımevi konusunda daha da güçlü hale gelmiş olacak. Kendilerine teşekkür ediyorum, hayırlı olsun” dedi.

Geçici Hayvan Bakımevi'nde ısıtma yapılarak özellikle soğuk kış günlerinde hayvan refahının artacağını bildiren yetkililer, tedavilerin daha başarılı ve kısa süreli olacağını ifade etti. Yetkililer, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden protokol yapılan işletme sahibi Ömer Yılmaz Erkoç'un adının Geçici Hayvan Bakımevi'nde kurulan tesise verileceğini söyledi.