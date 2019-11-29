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Odunpazarı'ndan işaret dili kursu

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan işaret dili kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.


Göztepe Mahallesi'nde yer alan 75.Yıl Parkı'na gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan Gelecek Atölyesi, etkili iletişimden bağlamaya, fotoğrafçılıktan video eğitimine kadar 10 ayrı dalda uygulamalı atölyeleri ile çalışmalarına devam ediyor. Gelecek Atölyesinde en çok ilgi gören atölyelerden biri de işaret dili atölyesi. Katılımcılara işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimelerin öğretildiği işaret dili atölyesinde, katılımcılar işitme engelli vatandaşlarla daha kolay iletişim kuruyor. Katılımcılar atölye sayesinde işitme engelli bireylerin sorunlarına çözüm üretmek konusunda da bilinçleniyor.

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