Odunpazarı'ndan kardeş belediyelere kitap desteği

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un talimatı ile Dazkırı, Saltukova, Bakacakkadı ve Pertek belediyelerine kitap gönderildi.

Odunpazarı'nda çeşitli mahallelerde kurduğu 23 kütüphane ile dikkatleri üzerine çeken Odunpazarı Belediyesi, belediyeler arasındaki dayanışmayı da sürdürüyor. Bu kapsamda örnek çalışmalara da imza atan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, son olarak Odunpazarı Belediyesi'nin kardeş belediyeleri Afyonkarahisar Dazkırı, Zonguldak Saltukova ve Bakacakkadı ile Tunceli Pertek belediyeleri ile dayanışmak için düğmeye bastı. Başkan Kurt'un talimatı ile 4 belediyenin kütüphanesine katkıda bulunmak için 1000'er adet kitap gönderildi.

Dünya Edebiyatı ve Türk Edebiyatı Klasikleri ile Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk'un da aralarında bulunduğu 1000 kitap, kardeş belediyelere gönderilmek üzere yola çıktı. Bu kitapların Dazkırı, Saltukova, Bakacakkadı ve Pertek halkına hayırlı uğurlu olmasını dileyen Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, belediyeler arası dayanışmanın önemine dikkat çekti. Odunpazarı Belediyesi tarafından gönderilen kitapların belediyelerinin kütüphanelerine ciddi katkı sunacağını belirten yetkililer, kardeş belediyelerin yanı sıra diğer belediyelerle de dayanışmayı sürdüreceklerini kaydetti.