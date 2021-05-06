Odunpazarı'ndan Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs deneme yarışması

Odunpazarı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda online deneme yarışması düzenliyor. “Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs” temasıyla gerçekleştirilen yarışmaya, 15 ile 30 yaş arasındaki vatandaşlar katılabilecek.

Odunpazarı Belediyesi Ceren Özdemir Gençlik Merkezi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda online deneme yarışması düzenliyor. 15 ile 30 yaş arası vatandaşların katılabileceği yarışma, “Kurtuluşa Giden Yol 19 Mayıs” temasıyla gerçekleştirilecek. Deneme türündeki yazıların katılacağı yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlar, yazılarını 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar opgenclikadalar@gmail.com'a mail atabilecek.

Deneme Yarışmasında birinci olana 1. Dünya Klasikleri Kitap Seti verilirken, yarışmaya katılan herkese ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümsüz eseri Nutuk hediye edilecek.