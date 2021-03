Odunpazarı'ndan özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti

Her ayın ilk ve üçüncü haftasında Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere verilen kuaför hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların randevu alması gerekiyor. Özel gereksinimli bireylere her zaman yardım eli uzatan Odunpazarı Belediyesi, çeşitli kurum, kuruluş ve meslek odaları ile protokoller imzalayarak vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Odunpazarı Belediyesi geçtiğimiz aylarda Eskişehir Berberler, Kuaförler, Güzellik ve Dövmecilik Salonu İşletmeleri Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESKUBER) ile protokol imzalayarak örnek bir çalışmayı hayata geçirmişti. İmzalan protokol kapsamında Yenikent Mahallesi Seramik Park içinde yer alan Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde özel gereksinimli bireyler için kuaför hizmeti verilmeye başlandı. Covid-19 önlemlerinin alındığı Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde her ayın ilk ve üçüncü haftası Salı günleri kadınlara, Çarşamba günleri ise erkeklere kuaförlük hizmeti verilecek. Bu hizmetten faydalanmak isteyen özel gereksinimli bireylerin ailelerinin, Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü ya da Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ni arayarak randevu almaları gerekiyor.