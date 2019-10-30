Odunpazarı'ndan ‘Sesimizde, sazımızda Cumhuriyet' etkinliği

Odunpazarı Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir dizi etkinliğin ardından son olarak ‘Sesimizde, Sazımızda Cumhuriyet' programı gerçekleştirdi.

Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) yapılan ‘Sesimizde, Sazımızda Cumhuriyet' etkinliğine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Müzikal drama şeklinde gerçekleşen etkinlikte; Ergün Elibaş, Hülya Düzbaş solist; Odunpazarı Belediyesi Tiyatro Müdürlüğü'nden Aslı Üstüner ve Serhat Demirtaş ise anlatıcı olarak yer aldı. Ihlamurkent Oyunpazarı Kreşi Cumhuriyet Çocukları, etkinlikte İstiklal Marşının tüm kıtalarını okudu. Türk Müziği Korosu'nun konser verdiği etkinlikte, Halk Dansları Topluluğu da halk dansları gösterisi yaptı.

Etkinlikte konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. “96 yıl önce, cumhuriyetin ilanının ve o ilan sürecinde gelişen olayları, tarih dersi gibi arkadaşlarımız anlattı, ağızlarına sağlık. Çok güzel hazırlanmışsınız. Size çok teşekkür ediyorum” diyen Başkan Kurt, konu cumhuriyet, demokrasi, insan hakları ise Eskişehirlilerin sonuna kadar orda olduğunu söyledi. 1923'te ilan edilen cumhuriyetin aslında tam bağımsızlık cumhuriyeti olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, “Demokrasi cumhuriyeti, özgürlük cumhuriyeti ve en önemlisi de meclis cumhuriyetidir. Önümüzdeki yıl, 23 Nisan 1920'nin yüzüncü yılıdır. Yani meclisimizin, açılışının yüzüncü yılını ve sonsuza kadar devam etmesini sağlayacak mücadeleyi birlikte yapacağız. 2020'de sürekli bu konuyu gündemde tutalım ve meclisimizin aktif hale gelmesini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yasa yapmasını, kararnameler yerine yasalarla yönetilmemizi sağlayalım. Biz, cumhuriyeti, ‘kimsesizlerin kimsesidir' diyen Atatürk'ün emaneti olarak kabul ediyoruz ve halkımızın refahı için, mutluluğu için; yoksul, gariban, ötelenmiş, dışlanmış insanlarımızın baş tacı edilmesi için sonsuza kadar ayakta tutmalıyız. Cumhuriyet olmazsa, demokrasi olmaz; demokrasi olmazsa da cumhuriyet olmaz. O nedenle hem demokrasiye hem cumhuriyete sahip çıkan Eskişehirlilerin cumhuriyet bayramını kutluyorum” dedi.