Odunpazarı'ndan ücretsiz saha

Odunpazarı Belediyesi'nin 11 ayrı mahallede bulunan halk merkezlerinden biri olan 75. Yıl Mahallesi'ndeki Selami Vardar Halk Merkezi, içerisinde bulunan halı saha, basketbol ve voleybol sahaları tüm spor meraklılarına hizmet veriyor.

Selami Vardar Halk Merkezi içerisinde bulunan bu sahaları gençler ve çocuklar olmak üzere herkes ücret ödemeden kullanabiliyor. Gençlerin ve çocukların spor yapmasını önemsediklerini belirten belediye yetkilileri, “Özellikle gençlerin ve çocukların spor yapabilmesi için halı sahayı, basket ve voleybol sahalarını ücretsiz yaptık. Şimdi gençlerimiz, çocuklarımız gelip burada spor yapıyor” dedi.

Yetkililer, hafta içi her gün 08:30 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veren ücretsiz sahalardan yararlanmak isteyen vatandaşların, Selami Vardar Halk Merkezi'ne gelerek randevu almaları gerektiğini söyledi. Yetkililer, spora teşvik etmek ve fırsat eşitliği sunmak için Odunpazarı'nda ücretsiz halı saha sayısının artacağını ifade etti.