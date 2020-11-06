İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı'ndan Vişnelik Mahallesi'ne “Vişne Heykeli”

Odunpazarı Belediyesi, Vişnelik Mahallesi’ne vatandaşların isteği doğrultusunda vişne heykeli koydu.

Odunpazarı Belediyesi, Vişnelik Mahallesi'ne vatandaşların isteği doğrultusunda vişne heykeli koydu.


Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Kent Konseyi tarafından mahallelerde kurulan mahalle meclisleri ve mahalle muhtarları ile birlikte vatandaşların taleplerini değerlendiriyor. Son olarak, Odunpazarı Kent Konseyi Vişnelik Mahalle Meclisi ve Vişnelik Mahalle Muhtarlığı tarafından vatandaşlarının taleplerini alan Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların isteği doğrultusunda mahalleye vişne heykeli koydu.


Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü heykel atölyesinde yapılan vişne heykeli, Şehit Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Tuncer Soner Dağ Parkı'na yerleştirildi. Gece ışıklandırması yapılan ve çevresi çiçeklerle düzenlenen vişne heykeli, vatandaşlar tarafından da çok beğenildi.


“Vişnelik Mahallesi'ne özel”


Vişnelik Mahallesi adına özel bir çalışma yaptıklarını belirten yetkililer, daha önce de vişne fidanları dikildiğini hatırlattı. Bu çalışmaların Vişnelik Mahallesi'ne özel olduğunu vurgulayan yetkililer, diğer mahallelerde de farklı çalışmalar yapılacağını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.