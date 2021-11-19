İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Odunpazarı'nın değişen yönlerine vatandaşlar alışamadı

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde ara sokaklardaki trafik kurallarının yeniden düzenlenmesinin ardından vatandaşlar yeni kurallara hâlâ alışamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ara sokaklardaki trafik kurallarının yeniden düzenlenmesinin ardından vatandaşlar yeni kurallara hâlâ alışamadı.


Eskişehir'in tarihi Odunpazarı bölgesindeki Paşa, Orta ve Dede mahallelerinin ara sokaklarındaki trafik kuralları değişti. Yıllardır kullanılan araç giriş yönleri, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla tersine çevrildi. Yönlerin değiştiğini bilmeyen ve ‘girilmez' tabelasını fark etmeyen sürücüler, eski kurallara göre hareket ettiği için zaman zaman trafik kazası tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Odunpazarı Mezarlığı'na gitmek için yıllardır kullanılan ‘tek yön' tersine çevrilince vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Alınan karara tepki gösteren bazı sürücüler ise bölgede trafik sorunu yaşandığını ve küçük çaplı kazaların meydana geldiğini belirtti.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.