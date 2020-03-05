İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Odunpazarı'nın galeriler 8 Mart'ta kadınlara ücretsiz

Odunpazarı Belediyesi’ne ait galeriler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara ücretsiz olacak.

Odunpazarı Belediyesi'ne ait galeriler, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara ücretsiz olacak. Kadınlar gün boyunca Odunpazarı Belediyesi'nin galerini ücretsiz olarak gezebilecek.


Odunpazarı Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Odunpazarı'na gelen kadınlara bölgedeki tarihi, sanatsal ve kültürel zenginliği keşfetme; Eskişehir'de yaşayan kadınlara ise önünden defalarca geçmelerine rağmen ziyaret etme fırsatı bulamadıkları galerileri gezme imkânı sunuyor.


8 Mart'ta galerileri gezmek isteyen kadınlar, gün boyunca Tayfun Talipoğlu Daktilo Galerisi, Ahşap Eserler Galerisi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Galerisi, Lületaşı Galerisi, Sıcak Cam Atölyesi, Atatürk ile Bir Gün Galerisi (Yeşil Efendi konağı) ve Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım Tatar Galerisi'ni gezebilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.