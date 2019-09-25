Odunpazarıspor Kulübünde imzalar atıldı

Eskişehir'de, 2019/2020 sezonunda Süper Amatör Kümede mücadele edecek Odunpazarıspor, yeni sezon öncesi düzenlenen imza töreni ile yeni transferlerini tanıttı.

Şampiyonluğu hedefleyerek gelecek sezon Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele etmeyi planlayan Odunpazarıspor, transferlerini düzenlenen imza töreni ile basına tanıttı. Odunpazarı Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen törene Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar, Odunpazarı Belediyesi Başkan Vekili Saffet Çelen, Odunpazarıspor Kulübü Yöneticileri, futbolcular ve teknik heyet katıldı.

“Bu şehri sporla da bütünleştirmek gerekiyor”

Toplantıda konuşan Odunpazarıspor Kulübü Başkanı Nihat Çuhadar, Eskişehir'in Türkiye'nin ve dünyanın göz bebeği olduğunu söyledi. Eskişehir'in bilimde, kültürde önemli atılımlar yapan bir şehir olduğunu dile getiren Başkan Çuhadar, bu nedenle de herkesin Eskişehir'i görmek istediğini ifade ederek, “Bu şehri sporla da bütünleştirmek gerekiyor. Sporla bütünleştirmek adına Odunpazarı Belediyesi olarak ‘Sporcunun zeki, ahlaklı ve çevik olması' ilkesinden hareket ederek spora çok önem verdik. Yaz sezonunda yaklaşık 500 kişilik bir spor ordusu kurarak çocuklara eğitimler verdik. Buna paralel olarak da genç ve yıldızlarda voleybol, basketbol, tekvando, ve futbol gibi branşlarda spora hizmet vermeye çalıştık. Bunu, belediyemizin temel ilkesi olarak değerlendiriyoruz. Sporda başarı da önemli. Sporda bu başarıya ulaşmak için de bir takım oluşturduk. Takımda yer alan arkadaşlarımızın tamamına yakını üniversite ve lisede okuyan öğrenci arkadaşlarımız. Bu öğrenci arkadaşlarımızın kaliteli ve nitelikli birer sporcu olması için çalışacağız. Ben, onların da ellerinden geleni yapacaklarına inanıyorum. Biz de Eskişehir Odunpazarıspor Kulübü olarak gereken desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“El ele vererek başarılı olacağız”

Futbolda centilmenliğin çok önemli olduğunu belirten Başkan Çuhadar, başarının da centilmenlik kadar önemli olduğunu söyledi. Başarı sağlayacakları bir takım kurmak için bu yola çıktıklarını ifade eden Başkan Çuhadar, “Ben sporcu arkadaşlarımız, antrenör ve sporcu arkadaşlarımızla el ele vererek başarılı olacağımıza inanıyorum” dedi.

Başkan Nihat Çuhadar'ın konuşmasının ardından, imza töreni gerçekleştirildi. Futbolcular kendilerini Odunpazarıspor Kulübü'ne bağlayan imzaları attı.

Öte yandan tören sonunda Odunpazarıspor Kulübü yöneticileri Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a desteklerinden dolayı da teşekkürlerini iletti.