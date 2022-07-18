OEDAŞ, elektrik dağıtım sektörünün ilk Metaverse etkinliğini yaptı

Akıllı şebeke teknolojilerinden mobil uygulamalara kadar tüm süreçlerini dijital dönüşüm ekseninde yeniden şekillendiren Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), şimdi de dijital dünyanın geleceği olarak gösterilen Metaverse (sanal evren) ortamını çalışanları ile deneyimleme fırsatını elde eden ilk şirket oldu. Etkinliğe kendi oluşturdukları karakterler (avatar) ile katılan OEDAŞ çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği ve ufuk açıcı olarak tanımladığı etkinlikte geleceğin trendleri, günlük yaşamın bu trendlere adaptasyonu ve enerji sektörünün dönüşüm öngörüleri konuşuldu.

Emrah Kaya ‘meta insanı' anlattı

Buluşmanın konuğu ise kısa bir süre önce “Metaverse - Meta İnsana Hazır Mısın?” isimli kitabını yayınlayan, Teknoloji Düşünürü, Fütürist ve Yatırımcı Emrah Kaya oldu. Tüm çalışanlar gibi toplantıya avatarıyla katılan Kaya, Metaverse evrenini farklı boyutlarda ele alarak; dijital dünyadaki tüketici davranışları, nesnelerin interneti (IoT), NFT, meta insan gibi konulara değindi. Etkinliğin soru-cevap bölümünde ise meta-evrenin merak edilen diğer detayları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

OEDAŞ çalışanlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan Metaverse etkinliği, BizEnerji Buluşmaları çerçevesinde gerçekleşti. Pandemi döneminde başlayan BizEnerji buluşmalarında, alanında uzman isimlerin katılımlarıyla gelecek, finans, teknoloji gibi konular ele alınıyor ve çeşitli eğitimler düzenleniyor.