OEDAŞ'tan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğrencilerine kariyer tavsiyeleri

OEDAŞ yöneticileri, üniversite öğrencilerine mesleki ve kişisel gelişime yönelik önerilerde bulunurken, etkinlik alanında kurulan stantta da staj ve iş olanaklarına yönelik bilgi verildi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), lise ve üniversite öğrencilerinin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak üzere yürüttüğü projelerin yanı sıra üniversitelerin düzenlediği etkinliklerde öğrencilerle bir araya geliyor. Şirket bu çerçevede son olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen “Kariyer Günü 2022” etkinliğine katılarak sektör hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik dahilinde düzenlenen panele katılan OEDAŞ Dağıtım Hizmetleri Müdürü Ahmet Tahir Ergenç ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Tarık Yıldırım şirket ve sektör hakkında bilgi verdi. Kendi kariyer öykülerini paylaşarak, gençlere ilham veren OEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik tavsiyelerde de bulundu. OEDAŞ ayrıca etkinlik alanında açtığı stantta gün boyunca öğrencilerle bir arada olarak, staj ve iş olanakları hakkında da bilgi verdi.