OEDAŞ'tan hizmet bölgesine 1,8 milyar liralık dev yatırım

Bu yıl beş şehir için toplam 1 milyar 846 milyon TL'lik yatırım gerçekleştireceklerini ve bu süreçte bin 650 kişiye dolaylı istihdam sağlayacaklarını söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Hizmet verdiğimiz bölgedeki şehirlerimizin geleceğin şebekelerine sahip, kaynaklarını verimli kullanan, sürdürülebilir katma değer üretebilen şehirler olmasına katkı sağlamak için yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz” dedi.

Yatırım tutarı da 7,4 milyar TL'yi geçmiş olacak

Elektrik dağıtım şirketi Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), Zorlu Osmangazi Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ bünyesinde faaliyet göstermeye başladığı 2017 yılından itibaren gerçekleştirdiği çalışmalarla bu yılki yatırımlarına başladı. 2017-2021 yılları arasında Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ı kapsayan hizmet bölgesine 5,6 milyar TL'lik yatırım gerçekleştiren şirketin 2022 yılı yatırımları için ayırdığı bütçe ise 1 milyar 846 milyon TL oldu. Bu miktarın 1 milyar 662 milyon TL'si şebeke tesis yatırımlarını, 184 milyon TL'si ise dijitalleşme alanlarını ve diğer yatırımları kapsıyor.

“Geleceğin şebekelerine yatırım yapıyoruz”

Hizmet verdikleri bölgede yaklaşık 1,9 milyon abone üzerinden yaklaşık 3 milyon kişinin hayatına dokunduklarını söyleyen OEDAŞ Genel Müdürü Fuat Celepci, “Bir yandan bölgemize güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak diğer taraftan da iklim değişikliğiyle mücadelemizi sürdürmek için geleceğin teknolojilerine odaklanıyor ve yatırımlarımızı da bu yaklaşımla hayata geçiriyoruz. Biz OEDAŞ olarak geleceğin elektrik şebekelerinin; yenilenebilir enerji kaynaklarının dahil olduğu, elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerinin ağırlığının arttığı, kaynakları daha verimli kullanan ve çevresel etkilerini en aza indirecek sistemlere sahip olacaklarını öngörüyoruz. Bu doğrultuda Ar-Ge departmanımız aracılığıyla şebekemizi geleceğin teknolojisi ile uyumlu hale getirmek için gerekli adımları atıyoruz. Tüm bunları hayata geçirebilmek adına bu yıl 1,8 milyar gibi büyük bir bütçeyle yatırımlarımıza başladık. Bölgemizdeki şehirlerin, sürdürülebilir katma değer üretebilen şehirler olmasına katkı sağlamak için yatırımlarımıza bundan sonra da aralıksız devam edeceğiz” dedi.

“Yıl sonu itibarıyla enerji arzı performansında yüzde 50 artış yakalayacağız”

Yeni yatırımların yanı sıra alçak ve orta gerilim elektrik dağıtım hatları, dağıtım trafosu ve aydınlatma armatürlerinin bakımlarını yaptıklarını da ifade eden Celepci, “Bu yılın sonuna kadar plansız elektrik kesintilerini yüzde 20 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Böylece 2017'den itibaren yapılan yatırımlar neticesinde sürekli ve sürdürülebilir enerji arzı performansındaki artış oranı yüzde 50 olacak” diye konuştu.

Yatırım süresince bin 650 kişiye dolaylı istihdam sağlanacak

Celepci'nin aktardığı bilgilere göre yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlarla beş ile toplam 460 kilometre enerji nakil hattı, 291 adet yeni trafo ve 6 bin 296 adet yeni aydınlatma direği tesis edilecek. Bu çalışmalar için 897 kilometre kazı çalışması yapılacak. Yatırımlarla bin 650 kişiye de dolaylı istihdam sağlanacak.