OEDAŞ'tan tüketicilere hayati önem taşıyan güvenlik önerileri

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 2022 yılı için iş kazaları ağırlık oranında bir önceki yıla kıyasla yüzde 44, bu kazalardan kaynaklanan kayıp gün sayılarında ise yüzde 55 iyileşme sağladıklarını belirtirken, tüketicilerin can güvenliğinin korunması açısından da hayati önerilerde bulundu.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinin elektrik dağıtım hizmetini sağlayan Osmangazi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (OEDAŞ), çalışanları, yüklenicileri ve tedarikçileri için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturmak, dağıtım bölgesinde hayatına dokunduğu yaklaşık 3 milyon kişiye de güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. 28 Nisan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü dolayısıyla bir açıklama yapan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, çalışanlarına sağladıkları güvenli çalışma ortamları hakkında bilgi verirken, tüketiciler için de hayati önerilerde bulundu.

“Sıfır iş kazasına ulaşmak için çalışıyoruz”

Faaliyet gösterdikleri iş kolu gereği alçak ve yüksek gerilim enerji nakil hatları ile çok geniş ve riskli alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Muzaffer Yalçın, “Tüm çalışanlarımıza başta 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuatlara uygun çalışma ortamı sunuyoruz. Bununla birlikte iş ortamımızdaki, konfor, sağlık ve güvenliği yasal zorunlulukların ötesine taşımak ve kendi yüksek standardımızı oluşturmak için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde 2022 yılı için iş kazaları ağırlık oranında bir önceki yıla kıyasla yüzde 44, bu kazalardan kaynaklanan kayıp gün sayılarında ise yüzde 55 iyileşme sağladık. Sıfır iş kazası hedefimiz istikametinde bu alandaki çalışma ve iyileştirmelerimize aralıksız devam ediyoruz” dedi.

“OEDAŞ çalışanları dışında hiç kimse tarafından elektrik hatlarına müdahale edilmemeli”

Enerji hatlarına, trafolara, panolara ve ekipmanlara görevlilerin haricinde müdahalede bulunulmasının can ve mal kayıplarına yol açabileceğini hatırlatan Yalçın, “Elektrik hizmetleri ile ilgili hepimizi üzecek olayların yaşamaması için bu alanlara OEDAŞ çalışanları dışında hiç kimse müdahale etmemeli. Hangi sebeple olursa olsun direklere çıkılmamalı ve iletkenlerle temas edilmemeli. Yetkili olmayan bir kişinin en küçük müdahalesi bile çok üzücü sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle tüm tüketicilerimizden arıza veya tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldıklarında herhangi bir müdahalede bulunmadan bize ulaşmalarını önemle rica ediyoruz. 7 gün 24 saat hizmet veren ALO 186 OEDAŞ Çözüm Merkezimiz ile tüketicilerimiz diledikleri an bize ulaşabilir” diye konuştu.

Tehlikeli durumlara dikkat

OEDAŞ Direktörü Yalçın, can ve mal güvenliğinin sağlanması için aşağıdaki durumlarda olay yerine müdahale edilmeden OEDAŞ ekiplerine bilgi verilmesi gerektiğini söyledi:

"Direklerin üçüncü şahısların müdahalesi, dış etkenler nedeniyle zarar görmesi. Havai hat iletkenlerinin rüzgâr, yıldırım gibi sebeplerden dolayı ya da taşıyıcının zarar görmesi sonucu koparak yere düşmesi. Yer altı kablolarının herhangi bir nedenle açığa çıkması, kabloların temas edilebilir hale gelmesi. Hafriyat ve toprak yığılması gibi nedenlerle iletken hatlarla emniyet mesafesi ihlalinin oluşması. Havai hatlara yakın ya da temas eden ağaç dallarının olması. Kapakları kilit sistemi ile güvenlik altına alınan trafo ve panoların kapaklarının açık olması, beklenmeyen gürültü, ses ya da görüntü tespit edilmesi."

Yalçın, ayrıca bina iç tesisatında kaçak akım rölelerinin ve sigortaların çalışır durumda olduğundan ve gerektiği şekilde topraklama tesisatının bulunduğundan emin olunması gerektiğini ifade etti.