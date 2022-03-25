OGM tarafından hazırlanan belgesel sinema filmi öğrencilerle buluştu

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan “Orman Vatandır-Çanakkale Ruhu” belgesel sinema filmi vizyona girdiği 18 Mart tarihinden beri Eskişehir'de 2 binden fazla izleyiciye ulaştı.

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan işbirliği sonucu 2 Eylül, Ülkü, Gülay Kanatlı ve Dumlupınar okullarından da öğrencilerin sinemayı izlemesini sağladı. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü personeli de aileleri ile birlikte toplu olarak filmi izledi. Bu hafta Eskişehir'de bulunan, Azerbaycan Ormancılık heyeti de etkinliğe katıldı.

Filmde, Çanakkale savaşı ile vatan toprağının nasıl korunduğu ve devamında nasıl ağaçlandırıldığı anlatılıyor. İkinci bölümde ise 1994 yılında Gelibolu'da çıkan büyük orman yangınında şehit olan Çanakkale Orman Bölge Müdürü Talat Göktepe'nin hayatı anlatılıyor. 71 dakikalık belgesel filmin ülke çapında ise yüz bin izleyiciye ulaşması bekleniyor.