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Öğrenci servisine silahla ateş eden şüpheli yakalandı

Eskişehir’de dün sabah saatlerinde yol verme meselesi yüzünden öğrenci servisine silahla ateş eden ve yoldan geçen bir kadını yaralayan şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de dün sabah saatlerinde yol verme meselesi yüzünden öğrenci servisine silahla ateş eden ve yoldan geçen bir kadını yaralayan şüpheli yakalandı.


Güllük mahallesi Baysal sokakta meydana gelen olayda, yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada bir şahıs öğrenci dolu servise doğru silahla ateş etmiş, o sırada yol kenarından geçen Elvan C. isimli kadın kalçasından vurularak yaralanmıştı.


Olay sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu, öğrenci servisini hedef alarak ateş açan ve Elvan C. isimli kadını yaraladığı tespit edilen 36 yaşındaki Batuhan G. yakalanarak gözaltına alındı. İlk ifadesinde kullandığı silahı Porsuk Çayı'na attığını söyleyen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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