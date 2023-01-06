Öğrenci Voleybol Turnuvasında şampiyonlar belli oldu

Final maçlarının ardından Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Ali Resul Usul, Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı'nın katılımıyla düzenlenen kupa töreniyle şampiyonlar kupalarını kaldırdı.

Eczacılık Fakültesi ve Eğitim Fakültesi şampiyon oldu

Kadınlar Voleybolda finalde Eczacılık ve Eğitim Fakültesi karşı karşıya geldi. Maçta gülen taraf 3-0'lık skor ile Eczacılık Fakültesi oldu. Eğitim Fakültesi ve Edebiyat Fakültesi arasında oynanan erkekler final maçı kıran kırana geçti. Çekişmeli maçta şampiyon 3-2'lik skorun ardından Eğitim Fakültesi oldu. Kadınlarda Açık öğretim Fakültesi, erkeklerde ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Şampiyonlar kupalarını Rektör Erdal'dan aldı

Final maçlarının ardından kupa törenine geçildi. Öğrenci Voleybol Turnuvasında dereceye giren takımlar madalya ve kupalarını Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal başta olmak üzere Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci, Prof. Dr. Süleyman Sözen ve Prof. Dr. Ali Resul Usul, Genel Sekreter Prof. Dr. Selami Sezgin ve SKS Daire Başkanı Galip Özsarı'dan aldı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Rektör Erdal: “Eğitim başta olmak üzere spor alanında katkılar sağlıyoruz”

Türk yükseköğretimine birçok ilki kazandıran Anadolu Üniversitesinin kuruluşundan itibaren eğitim, araştırma ve sanat alnında olduğu gibi spor alanında da ülkemize önemli katkılar sunduğuna dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal törende şunları söyledi:

“Üniversitemiz modern tesislerinde öğrencilerimize, akademik ve idari personelimize çeşitli dallarda düzenli spor yapma imkânı sunarak aktif bir spor kültürü oluşturabilmiştir. Bugün kupa ve madalya takdimi gerçekleştirdiğimiz Öğrenci Voleybol Turnuvamızda ise 17 takımımızdan 340 sporcumuz centilmence mücadele etti. Önümüzde 38. Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Turnuvamız ve geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Anadolu Üniversitesi Spor Ödülleri Töreni'mizin ikincisi var. Sporun birleştirici ruhu ile yaşam kültürümüzü zenginleştiren, rekabet ve mücadele heyecanını centilmence yaşatan sporcularımıza ve Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımız başta olmak üzere spor organizasyonlarımıza emek veren Üniversitemizin tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum. Son olarak bu turnuvada mücadele eden tüm sporcularımızı ve bugün kupa ve madalyalarını takdim ettiğimiz şampiyon sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum.”