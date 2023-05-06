Tepebaşı Belediyesi'nin “Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu” sergisini ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'in kurtuluşunu öğreniyor.

Tepebaşı Belediyesi, tarih bilinci ve milli olayların önemi sebebi ile çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevece Tarih Vakfı iş birliğinde hazırlanan “Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu” projesi de Eskişehir'in Milli Mücadele dönemine ışık tutuyor. Sergi, belgesel ve kitap serisinden oluşan ve Milli Mücadele yıllarını Eskişehir odaklı inceleyen proje, uzunca bir akademik çalışma ve araştırma döneminin ardından hayat buldu.

Öğrencilerden sergiye yoğun ilgi

Milli Mücadele'de Eskişehir ve 100. Yılında Eskişehir'in Kurtuluşu sergisi, Eskişehir'in uğradığı işgallerden verilen mücadelelere, Mustafa Kemal Atatürk'ün Eskişehir'e ilişkin tespitlerinden İnönü Savaşları'na kadar pek çok tarihi olayı, görsel zenginlikler ile ziyaretçilerine anlatıyor. Dönemi öğrenmede büyük katkı sağlayan sergiye öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Merak ettiklerini sordular

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Atatürk Eğitim Parkı Ali Numan Kıraç Etkinlik Merkezi öncülüğünde sergiyi ziyaret eden 4. Sınıf öğrencileri, kentimizin kurtuluş mücadelesini öğrenme şansı yakaladı. Öğrenciler, sergiyi gezerek dönemi anlatan görselleri ve belgeleri yakından gördü. Ardından Meclis Salonuna gelen öğrenciler, sergide gördükleri görseller ve bilgilerle merak ettiklerini Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünden Öğretim Görevlisi Burcu Çalıkuşu Aykanat'a sorma imkânı buldu.

Eskişehirli vatanseverlerin Milli Mücadele ile bütünleşmesini konu alan serginin, bir yıl boyunca Tepebaşı Belediyesi ana hizmet binasında ziyaretçilere açık olacağı öğrenildi.