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Öğrenciler güvenli internet kullanımı hakkında bilgilendirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "Bilinçli, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Siber Suçlar" konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik "Bilinçli, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Siber Suçlar" konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi.


İl Emniyet Müdürlüğünce, kentte bulunan çeşitli devlet ve özel okullarından gelen talepler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli eğitimli personeller tarafından güvenli internet kullanımı hakkında bilgi verildi. Bu kapsamda 2018-2019 eğitim öğretim yılı içerisinde 9 okulda 16 oturum halinde toplam bin 610 öğrenci, öğretmen ve veliye yönelik "Bilinçli, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Siber Suçlar" konulu bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

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