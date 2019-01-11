Öğrenciler kuşları unutmadı

Eskişehir'deki lise öğrencileri soğuk kış günlerinde kuşların beslenmeleri ve barınmaları için yuva ve yemlik yaptı.

Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Biyoloji Öğretmenleri Satı Öge ile birlikte soğuk kış günlerinde kuşları unutmayıp anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Kuşların soğuk havalarda barınabilmesi ve aç kalmaması için yuvalar ve yemlikler hazırladılar. Hazırladıkları yuvaları okulda uygun yerlere yerleştiren öğrenciler yemlikleri de bahçe duvarına astı.

Hz. Ömer'in ‘Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler' sözüne vurgu yapan Biyoloji Öğretmeni Satı Öge; “Öğrencilerimizle birlikte böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirmek, çevresinde yaşayan canlılara karşı duyarlı bir nesil yetiştirmek bizler için çok önemli. Bugün kuşlar için yuvalar ve yemlikler hazırladık. Okul bahçemize buğdaylar serptik. Sadece kuşlar için değil diğer sokak hayvanları için de çeşitli çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Bu anlamlı çalışmalarımızı kış sonuna kadar devam ettirmeyi ve bu konuda bir farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.