Öğrenciler 'Ramazan Sokağı'nı sevdi

Anadolu Üniversitesinin, Ramazan'da öğrencileri ve personeliyle buluşmak üzere düzenlediği geleneksel Ramazan eğlenceleri, üçüncü gününde de öğrencilerin yoğun ilgisiyle devam etti.

Öğrencilerin hayli coşkulu ve keyifli anlar yaşadığı geleneksel Ramazan eğlencelerine Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar ve Genel Sekreter Ersin Eroğlu da katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, etkinliğe katılan öğrencilerle sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü önünde kurulan Ramazan Sokağı'nda, 15 Mayıs Çarşamba akşamı gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezi “Türk Halk Müziği” konseri ile dinleyicilerle buluşurken, konserin ardından Sinema Kulübü'nün düzenlediği film gösterimi ile öğrenciler, açık havada sinema keyfi yaşadılar. Öğrenciler, Bahadır Karataş'ın yönettiği 2008 yapımı “Usta” filmini izlediler.

'Keyifli ve coşkulu bir akşamdı'

Katılımcılarla beraber coşkulu bir paylaşımda bulunmak istediklerini belirten Halkbilim Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Öztürk, “Merkezimizde birkaç alt birim var bunlardan biri de halk müziği. Müzisyen ve eğitimci arkadaşlarımızla beraber üniversitemiz Ramazan etkinlikleri kapsamında küçük bir program hazırladık. Bugün de gayet keyifli, coşkulu ve duygu dolu bir akşam oldu” şeklinde konuştu.

Ramazan eğlenceleri, 17 Mayıs Cuma gününe kadar Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü önünde kurulan Ramazan Sokağı'nda devam edecek.