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Öğrenciler Sivrihisar'ın tarihini öğreniyor

Tarihi turistik zenginliği ile ziyaretçi akınına uğrayan Sivrihisar’a, okullar tur düzenleyerek ilçenin tüm tarihini ve güzelliklerini öğrencilere yansıtıyor.

Tarihi turistik zenginliği ile ziyaretçi akınına uğrayan Sivrihisar'a, okullar tur düzenleyerek ilçenin tüm tarihini ve güzelliklerini öğrencilere yansıtıyor.


Turizm başkenti olan ve tarihi ile birçok döneme ve medeniyetlere başkentlik yapan Sivrihisar'ın tarihi tüm okullara yayılıyor. Okulların düzenledikleri turlar ile birlikte Sivrihisar'a büyük bir ziyaretçi akını yaşanıyor. Hafta içi okulların düzenledikleri turlar sayesinde öğrenciler Sivrihisar'ın tarihine bire bir tanıklık ediyorlar. Türkiye'nin ilk Açık Hava Heykel Müzesi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Türkiye'nin ilk ve tek Uygulamalı Kilim Müzesi, Ermen, Kilisesi, Tarihi Ulu Cami ve Atatürk'ün Ankara dışında bakanlar kurulunu toplayarak Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı Tarihi Zaimağa Konağını ziyaret etme şansı buluyorlar. Öğrenci turlarının yanı sıra hafta sonları ise turistlerde yoğun ilgi gösteriyorlar.

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