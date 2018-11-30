Öğrenciler trafik seminerleri ile öğreniyor

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve OPET arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen ‘Trafik Dedektifleri Projesi' çalışmaları sürüyor. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Jandarma Trafik Timlerince 3-17 yaş grubu öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik semineri Eskişehir İnönü Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu ve Oklubalı Sabri Kahvecioğlu Ortaokulu'nda yapıldı.

Ayrıca yetkililer, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı süresince jandarma sorumluluk bölgesinde trafik seminerlerinin devam edeceğini bildirdi.