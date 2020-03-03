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Öğrencilerden anlamlı etkinlik: Oda ışıklarıyla 'TSK' yazdılar

Eskişehir’de Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü öğrencileri odalarının ışıklarını açarak ’TSK’ yazdı.

Eskişehir'de Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü öğrencileri odalarının ışıklarını açarak 'TSK' yazdı.


Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bulunan Gündüz Alp Yurt Müdürlüğü'de kalan öğrenciler, anlamlı bir etkinliğe imza attı. İdlib'de rejim güçlerine karşı devam eden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek amacıyla öğrenciler, odalarının ışıklarını yakarak 'TSK' yazdılar. Ardından aşağı inen öğrenciler ve çevredeki vatandaşlar, oluşan güzel tablonun fotoğrafını çektiler. Toplu halde de çekilen fotoğrafın ardından öğrenciler tekrar yurtlarına girdi.

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